Erste Schätzungen: The Japan Steel Works präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Japan Steel Works wird voraussichtlich am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 50,27 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 59,53 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,19 Prozent auf 69,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 292,39 JPY, gegenüber 261,38 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 313,12 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 274,85 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at