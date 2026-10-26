The Japan Steel Works LtdShs Aktie

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WKN: 858684 / ISIN: JP3721400004

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: The Japan Steel Works präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Japan Steel Works wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 66,51 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Japan Steel Works noch ein Gewinn pro Aktie von 77,58 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll The Japan Steel Works im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 77,82 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,24 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 303,10 JPY aus. Im Vorjahr waren 261,38 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 313,45 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 274,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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