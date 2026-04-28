The Japan Steel Works Aktie

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WKN DE: A2AR8H / ISIN: US4711003057

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: The Japan Steel Works stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Japan Steel Works lässt sich voraussichtlich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird The Japan Steel Works die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,142 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 575,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 15,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 497,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,836 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,800 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,86 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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