Erste Schätzungen: The Kansai Electric Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Kansai Electric Power stellt voraussichtlich am 31.10.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -67,600 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The Kansai Electric Power noch 87,27 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 966,80 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 40,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Kansai Electric Power einen Umsatz von 690,05 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -63,581 JPY im Vergleich zu 96,14 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 3.576,16 Milliarden JPY, gegenüber 2.851,89 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at