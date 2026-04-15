The Kansai Electric Power Aktie
WKN: 853264 / ISIN: JP3228600007
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The Kansai Electric Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
The Kansai Electric Power präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 29,50 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The Kansai Electric Power noch 39,66 JPY je Aktie eingenommen.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.277,40 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.184,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 331,14 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 436,09 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 4.130,60 Milliarden JPY, gegenüber 4.337,11 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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