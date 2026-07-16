The Kansai Electric Power Aktie
WKN: 853264 / ISIN: JP3228600007
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The Kansai Electric Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
The Kansai Electric Power präsentiert voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 114,20 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Kansai Electric Power ein EPS von 89,01 JPY je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 917,79 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 988,25 Milliarden JPY aus.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 278,81 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 341,14 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4.364,98 Milliarden JPY, gegenüber 4.056,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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