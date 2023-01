Erste Schätzungen: The Kansai Electric Power stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Kansai Electric Power lädt voraussichtlich am 31.01.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -42,550 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 93,94 Prozent verringert. Damals waren -21,940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1.221,43 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 76,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 690,88 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -135,300 JPY, gegenüber 96,14 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 4.065,50 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.851,89 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at