Erste Schätzungen: The Kansai Electric Power veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

The Kansai Electric Power wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 84,50 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 39,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 139,99 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,39 Prozent auf 1.030,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte The Kansai Electric Power noch 1.016,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 320,45 JPY, gegenüber 436,09 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 4.115,68 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.337,11 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at