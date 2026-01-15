The Kansai Electric Power Aktie
WKN: 853264 / ISIN: JP3228600007
|
15.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The Kansai Electric Power veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
The Kansai Electric Power wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 84,50 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 39,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 139,99 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,39 Prozent auf 1.030,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte The Kansai Electric Power noch 1.016,12 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 320,45 JPY, gegenüber 436,09 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 4.115,68 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.337,11 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Kansai Electric Power Co. Inc.
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: The Kansai Electric Power veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: The Kansai Electric Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: The Kansai Electric Power gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: The Kansai Electric Power veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu The Kansai Electric Power Co. Inc.
Aktien in diesem Artikel
|The Kansai Electric Power Co. Inc.
|13,60
|0,33%