Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die The Kraft Heinz Company-Bilanz.

The Kraft Heinz Company gibt voraussichtlich am 16.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,633 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The Kraft Heinz Company noch 0,800 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,60 Milliarden USD aus – eine Minderung von 4,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Kraft Heinz Company einen Umsatz von 6,94 Milliarden USD eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD im Vergleich zu 2,88 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 25,94 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 26,19 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at