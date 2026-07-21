Erste Schätzungen: The Laclede Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

The Laclede Group wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,242 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,70 Prozent auf 402,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 421,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,12 USD je Aktie, gegenüber 4,37 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,61 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at