WKN DE: A2AH7C / ISIN: US84857L1017

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: The Laclede Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Laclede Group wird voraussichtlich am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll The Laclede Group nach den Prognosen von 6 Analysten 772,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 669,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,17 USD, gegenüber 4,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,48 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

