The Laclede Group Aktie
WKN DE: A2AH7C / ISIN: US84857L1017
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The Laclede Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
The Laclede Group wird voraussichtlich am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll The Laclede Group nach den Prognosen von 6 Analysten 772,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 669,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,17 USD, gegenüber 4,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,48 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Laclede Group Inc (Holding Co)
|
06:21
|Erste Schätzungen: The Laclede Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: The Laclede Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: The Laclede Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: The Laclede Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)