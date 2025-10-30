The Laclede Group Aktie

The Laclede Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AH7C / ISIN: US84857L1017

<
30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: The Laclede Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

The Laclede Group wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,395 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Laclede Group noch ein Verlust pro Aktie von -0,510 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 433,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 47,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 293,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,52 USD je Aktie, gegenüber 4,19 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,55 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

