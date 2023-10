Erste Schätzungen: The Lion Electric Company Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Lion Electric Company Registered wird voraussichtlich am 07.11.2023 die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,098 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 92,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 41,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 78,9 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,309 USD, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 292,2 Millionen USD im Vergleich zu 139,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at