Erste Schätzungen: The Lion Electric Company Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Lion Electric Company Registered wird voraussichtlich am 05.08.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,070 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,130 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 81,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei The Lion Electric Company Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 30,3 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,227 USD, gegenüber -0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 165,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 57,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at