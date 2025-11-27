Erste Schätzungen: The Lovesac Company Registered präsentiert Quartalsergebnisse

The Lovesac Company Registered stellt voraussichtlich am 11.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,688 USD gegenüber -0,320 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 154,2 Millionen USD – ein Plus von 2,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Lovesac Company Registered 149,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,692 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,690 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 713,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 680,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at