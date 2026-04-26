Erste Schätzungen: The Mosaic gewährt Anlegern Blick in die Bücher

The Mosaic wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,248 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The Mosaic 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,52 Prozent auf 2,92 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte The Mosaic noch 2,62 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,70 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,19 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 12,05 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at