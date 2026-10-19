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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: The Mosaic gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Mosaic wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,009 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The Mosaic 1,29 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Mosaic in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,08 Milliarden USD im Vergleich zu 3,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,394 USD, gegenüber 1,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 12,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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