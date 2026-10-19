The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The Mosaic gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
The Mosaic wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,009 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The Mosaic 1,29 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Mosaic in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,08 Milliarden USD im Vergleich zu 3,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,394 USD, gegenüber 1,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 12,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Mosaic Co
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen S&P 500 mittags steigen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: The Mosaic gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.10.26
|S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
07.10.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in The Mosaic von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu The Mosaic Co
Aktien in diesem Artikel
|The Mosaic Co
|15,96
|-4,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.