The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The Mosaic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
The Mosaic lädt voraussichtlich am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,511 USD aus. Im letzten Jahr hatte The Mosaic einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie eingefahren.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,82 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei The Mosaic für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,93 Milliarden USD aus.
Die Prognosen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,53 USD, gegenüber 0,550 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 12,02 Milliarden USD im Vergleich zu 11,12 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Mosaic Co
|
06:21
|Erste Schätzungen: The Mosaic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Mosaic von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.01.26
|S&P 500-Titel The Mosaic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Mosaic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26
|S&P 500-Wert The Mosaic-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Mosaic von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: mittags Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 steigt zum Start (finanzen.at)
|
14.01.26
|Handel in New York: S&P 500 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu The Mosaic Co
Aktien in diesem Artikel
|The Mosaic Co
|24,20
|3,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.