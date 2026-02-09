Erste Schätzungen: The Mosaic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Mosaic lädt voraussichtlich am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,511 USD aus. Im letzten Jahr hatte The Mosaic einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie eingefahren.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,82 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei The Mosaic für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,93 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,53 USD, gegenüber 0,550 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 12,02 Milliarden USD im Vergleich zu 11,12 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at