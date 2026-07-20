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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: The Mosaic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Mosaic lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,144 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,10 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,758 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,70 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,59 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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