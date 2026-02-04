The Navigator Company Aktie
WKN: 895885 / ISIN: PTPTI0AM0006
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: The Navigator Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
The Navigator Company wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,040 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 7,26 Prozent auf 482,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte The Navigator Company noch 519,7 Millionen EUR umgesetzt.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,216 EUR, gegenüber 0,400 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,03 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,09 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Erste Schätzungen: The Navigator Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
