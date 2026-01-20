Erste Schätzungen: The New York Times stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The New York Times präsentiert in der voraussichtlich am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,880 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll The New York Times nach den Prognosen von 6 Analysten 789,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 726,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,77 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,81 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,59 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at