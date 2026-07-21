The New York Times Aktie
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: The New York Times stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
The New York Times lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,663 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 752,0 Millionen USD gegenüber 685,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,87 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 3,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,82 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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