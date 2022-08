Erste Schätzungen: The North West Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The North West Company äußert sich voraussichtlich am 08.09.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,688 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The North West Company 0,860 CAD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 577,6 Millionen CAD gegenüber 565,1 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,60 CAD im Vergleich zu 3,16 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,26 Milliarden CAD, gegenüber 2,25 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at