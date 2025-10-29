The Oncology Institute Aktie
Erste Schätzungen: The Oncology Institute zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
The Oncology Institute präsentiert in der voraussichtlich am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,113 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The Oncology Institute noch -0,180 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 22,75 Prozent auf 122,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,533 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,710 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 474,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 393,4 Millionen USD waren.
