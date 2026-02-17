The Real Brokerage Aktie

WKN DE: A3CY50 / ISIN: CA75585H2063

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: The Real Brokerage legt Quartalsergebnis vor

The Real Brokerage stellt voraussichtlich am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,033 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Real Brokerage noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 474,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 35,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Real Brokerage einen Umsatz von 350,6 Millionen USD eingefahren.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,050 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,95 Milliarden USD, gegenüber 1,26 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

The Real Brokerage Inc Registered Shs

