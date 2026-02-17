The Real Brokerage Aktie
WKN DE: A3CY50 / ISIN: CA75585H2063
|
17.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: The Real Brokerage legt Quartalsergebnis vor
The Real Brokerage stellt voraussichtlich am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,033 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Real Brokerage noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 474,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 35,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Real Brokerage einen Umsatz von 350,6 Millionen USD eingefahren.
5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,050 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,95 Milliarden USD, gegenüber 1,26 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
