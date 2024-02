Erste Schätzungen: The Real Brokerage stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Real Brokerage wird sich voraussichtlich am 07.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Verlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,040 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 49,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 143,9 Millionen USD gegenüber 96,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,125 USD je Aktie, gegenüber -0,120 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 596,2 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 381,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

