The Real Brokerage Aktie
WKN DE: A3CY50 / ISIN: CA75585H2063
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The Real Brokerage vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
The Real Brokerage stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,012 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The Real Brokerage 0,010 USD je Aktie eingenommen.
The Real Brokerage soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 654,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 540,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,008 USD je Aktie, gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,38 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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