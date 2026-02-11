Erste Schätzungen: The RealReal legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The RealReal wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,037 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 16,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 190,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 164,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -1,240 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 689,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 600,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at