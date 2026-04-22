Erste Schätzungen: The RealReal legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The RealReal wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,017 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 87,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,49 Prozent auf 188,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 160,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,041 USD im Vergleich zu -0,700 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 776,4 Millionen USD, gegenüber 692,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at