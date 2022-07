Erste Schätzungen: The RealReal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The RealReal präsentiert voraussichtlich am 09.08.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Verlust von -0,467 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 46,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 104,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei The RealReal für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 154,1 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,590 USD je Aktie, gegenüber -1,880 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 655,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 467,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at