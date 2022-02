Erste Schätzungen: The RealReal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

The RealReal präsentiert voraussichtlich am 23.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,416 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The RealReal noch -0,490 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 59,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 135,0 Millionen USD gegenüber 84,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,045 USD, gegenüber -1,710 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 457,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 298,3 Millionen USD generiert wurden.

