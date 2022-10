Erste Schätzungen: The RealReal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

The RealReal äußert sich voraussichtlich am 08.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,441 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,470 USD je Aktie vermeldet.

The RealReal soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,706 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,880 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 624,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 467,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at