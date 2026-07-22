Erste Schätzungen: The RealReal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

The RealReal wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,020 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The RealReal noch -0,130 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll The RealReal 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 187,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte The RealReal 165,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,060 USD im Vergleich zu -0,700 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 780,5 Millionen USD, gegenüber 692,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at