Erste Schätzungen: The RMR Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The RMR Group A wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass The RMR Group A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 4,61 Prozent auf 147,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,650 USD im Vergleich zu 1,03 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 622,4 Millionen USD, gegenüber 700,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at