Erste Schätzungen: The RMR Group A präsentiert Quartalsergebnisse

The RMR Group A lädt voraussichtlich am 04.08.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,577 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll The RMR Group A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 183,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 145,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,02 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,15 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 719,1 Millionen USD, gegenüber 607,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at