Erste Schätzungen: The RMR Group A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
The RMR Group A wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,267 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The RMR Group A ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 190,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 219,5 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,13 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,03 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 685,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 700,3 Millionen USD im Vorjahr.
