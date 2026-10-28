The RMR Grou a Aktie
WKN DE: A1436S / ISIN: US74967R1068
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The RMR Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
The RMR Group A wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass The RMR Group A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 159,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei The RMR Group A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 154,1 Millionen USD aus.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,630 USD, gegenüber 1,03 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 633,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 700,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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