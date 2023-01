Erste Schätzungen: The RMR Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The RMR Group A äußert sich voraussichtlich am 02.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,527 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 168,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 181,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,04 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 686,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 832,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at