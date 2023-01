Erste Schätzungen: The Scotts Miracle-Gro Company legt Quartalsergebnis vor

The Scotts Miracle-Gro Company wird voraussichtlich am 01.02.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,312 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,880 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 10,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 566,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei The Scotts Miracle-Gro Company für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 504,0 Millionen USD aus.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,72 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 4,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,04 Milliarden USD, gegenüber 3,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at