Erste Schätzungen: The Shyft Group legt Quartalsergebnis vor

The Shyft Group lädt voraussichtlich am 22.02.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,036 USD gegenüber 0,580 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 33,55 Prozent auf 200,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 302,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,507 USD je Aktie, gegenüber 1,25 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 870,6 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at