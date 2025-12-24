The Simply Good Foods Aktie
WKN DE: A2DUFK / ISIN: US82900L1026
|
24.12.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: The Simply Good Foods informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
The Simply Good Foods veröffentlicht voraussichtlich am 08.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,362 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Simply Good Foods ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.
9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 337,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 341,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,92 USD im Vergleich zu 1,02 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,45 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Simply Good Foods Co Registered Shsmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: The Simply Good Foods informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: The Simply Good Foods präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: The Simply Good Foods öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.07.25
|Ausblick: The Simply Good Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
25.06.25
|Erste Schätzungen: The Simply Good Foods veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu The Simply Good Foods Co Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|The Simply Good Foods Co Registered Shs
|16,60
|-0,60%