The Simply Good Foods Aktie

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WKN DE: A2DUFK / ISIN: US82900L1026

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25.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: The Simply Good Foods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Simply Good Foods wird voraussichtlich am 09.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 28.02.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,401 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 11,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,360 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Minus von 3,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 346,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 359,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,94 USD je Aktie, gegenüber 1,02 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 1,45 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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