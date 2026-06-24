The Simply Good Foods Aktie

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WKN DE: A2DUFK / ISIN: US82900L1026

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24.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: The Simply Good Foods stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Simply Good Foods gibt voraussichtlich am 09.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,356 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 332,8 Millionen USD gegenüber 381,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie, gegenüber 1,02 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,33 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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