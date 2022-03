Erste Schätzungen: The Simply Good Foods zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Simply Good Foods lädt voraussichtlich am 06.04.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 28.02.2022 endete.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,280 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 19,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 275,2 Millionen USD gegenüber 230,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,26 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,14 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at