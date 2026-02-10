Erste Schätzungen: The Trade Desk A legt Quartalsergebnis vor

The Trade Desk A präsentiert in der voraussichtlich am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

26 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,339 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 33 Analysten ein Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 841,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 741,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 29 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,855 USD je Aktie, gegenüber 0,780 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 37 Analysten durchschnittlich bei 2,89 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at