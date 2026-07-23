Erste Schätzungen: The Trade Desk A präsentiert Quartalsergebnisse

The Trade Desk A wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 27 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,179 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The Trade Desk A noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 34 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,44 Prozent auf 752,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 694,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,997 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,900 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 38 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,18 Milliarden USD, gegenüber 2,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at