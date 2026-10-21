Erste Schätzungen: The Wendys informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Wendys öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass The Wendys im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,094 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 532,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Wendys einen Umsatz von 549,5 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,488 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 2,19 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at