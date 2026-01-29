The Wendy's Aktie

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: The Wendys legt Quartalsergebnis vor

The Wendys stellt voraussichtlich am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 28 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,145 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,96 Prozent verringert. Damals waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

20 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 536,5 Millionen USD gegenüber 574,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,57 Prozent.

30 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,872 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,950 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,17 Milliarden USD, gegenüber 2,25 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

