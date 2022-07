Erste Schätzungen: The Wendys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Wendys wird voraussichtlich am 10.08.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

25 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,223 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,30 Prozent auf 539,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Wendys noch 493,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,829 USD im Vergleich zu 0,820 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden USD, gegenüber 1,90 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at