Erste Schätzungen: The Wendys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Wendys lässt sich voraussichtlich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird The Wendys die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 29 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,204 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Wendys ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 536,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 13,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 473,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 29 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,853 USD je Aktie, gegenüber 0,820 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 2,10 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at